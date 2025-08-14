Socia de la guardería ABC, en proceso de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó que la mexicana Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC en Sonora, donde en 2009 murieron en un incendio 49 bebés, se encuentra en proceso de deportación.

Un portavoz de ICE declaró a EFE que Téllez Nieves fue detenida el pasado 15 de enero por las autoridades de Inmigración en Arizona y ha permanecido bajo su custodia en espera de su deportación.

El funcionario federal agregó que Estados Unidos tiene conocimiento de que la mujer, de 51 años, es objeto de una Ficha Roja de Interpol y es buscada en México por abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia en relación con un incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC.

La confirmación de su proceso de deportación se da después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informara la semana pasada que su gobierno pedirá la extradición a México de Téllez Nieves.