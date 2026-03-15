Socialismo se está haciendo pedazos, gracias a Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este sábado que gracias al “valor” del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo “se está haciendo pedazos”, en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 en la capital española.

Milei lo afirmó justo después de llamar al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, “el impresentable que tienen a cargo del poder” y acusarle, junto a los demás presidentes socialistas, de “todos los problemas de montañas regulatorias tremendas” que imposibilitan “el crecimiento en Europa”.

El presidente latinoamericano subió al escenario del Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, al ritmo de la canción “Panic Show” del grupo argentino La Renga y al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos contra Pedro Sánchez.

Esa no fue la primera vez que Milei se refirió al presidente español en esos términos, pues en este mismo foro, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino describió a Sánchez como “bandido” y llamó a su mujer “corrupta”.

En su discurso de este sábado, el presidente argentino habló de los socialistas como “zurdos roñosos” y animó al público a no dejarse “psicopatear por los zurdos”.

Además, afirmó que “cuando uno habla de lo justo”, a ello están asociados “nuestros valores” y afirmó: “Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos”.