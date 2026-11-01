Sol Salgado, nueva fiscal de Desaparición Forzada

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que nombró a María Sol Berenice Salgado Ambros como nueva titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, esto luego de quedar acéfala tras la salida de la ahora comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, en 2025.

Por medio de redes sociales, la FGR a cargo de Ernestina Godoy, detalló que Salgado Ambros cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de los delitos de desaparición, la búsqueda de personas y la atención a víctimas.

“Su experiencia en estos ámbitos contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales, al desarrollo de las labores de investigación y búsqueda, así como a la coordinación interinstitucional para hacer frente a estos delitos”, aseguró la máxima

La también excomisionada de Búsqueda de Personas en el Estado de México, asumirá el cargo el próximo 17 de noviembre, según la información publicada por el órgano autónomo en su cuenta de X.