Solicita Alfonso Cepeda Salas desaparición de la Usicamm

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, advirtió que para garantizar justicia laboral para las nuevas generaciones de docentes, debe desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), que tanto daño ha causado al magisterio”.

Al inaugurar en Ciudad Acuña la Casa Club del Jubilado, “símbolo del reconocimiento a quienes entregaron su vida al servicio docente”, Cepeda Salas destacó que, “así como se honra la trayectoria de los maestros retirados, también se debe garantizar justicia laboral para las nuevas generaciones”.

Recordó que en la encuesta nacional aplicada el año pasado a más de 670 mil maestros, los agremiados al SNTE manifestaron de manera contundente su rechazo al actual esquema de la Usicamm, por considerarlo burocrático, inequitativo y ajeno al verdadero mérito docente. “La demanda es unánime: ¡Fuera Usicamm!”, subrayó.

“Que se hagan realmente los cambios de fondo que se requieren y no solo de forma”, subrayó.