La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Gobierno de Hidalgo dos requerimientos de información sobre empresas proveedoras de materiales electorales. De acuerdo con el secretario de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales, en la entidad se reportaron adquisiciones por 170 millones 213 mil pesos con cuatro de las compañías incluidas en la revisión.

La Contraloría informó sobre operaciones con Cajas Graf por 134 millones de pesos; Formas Inteligentes, por 30 millones; Litoformas por 3 millones 225 mil pesos, y Nova Printing, por 2 millones 988 mil pesos, lo que representa un monto conjunto de 170 millones 213 mil pesos.

Álvaro Bardales señaló que la dependencia estatal a su cargo recibió los requerimientos de la ASF para identificar operaciones realizadas por distintas instituciones públicas con las empresas incluidas en la revisión. Precisó que las solicitudes no se limitaron al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), sino que abarcaron a cualquier organismo público que hubiera contratado a las compañías señaladas.

El funcionario explicó que cinco compañías se encuentran dadas de baja del padrón estatal de proveedores y contratistas debido a incumplimientos de la legislación aplicable. Entre ellas, mencionó a Cajas Graf, Gráficas Corona, J. E., Formas Finas y Materiales, así como Seriplas de México.

Aclaró que estas empresas fueron excluidas del padrón antes de la revisión federal. Al respecto de los otros cinco negocios, señaló que no se encontraron registros de inscripción ni evidencia de operaciones en los archivos de la dependencia.

Asimismo, indicó que Formas Inteligentes mantiene vigente su registro en Hidalgo y que se identificaron operaciones con esta corporación durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022.

Finalmente, el secretario de la Contraloría aclaró que los requerimientos de información forman parte de una revisión administrativa.