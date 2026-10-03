Solicita Bugarín su renuncia a ciudadanía de EUA

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, Jasmine Bugarín, comenzó el trámite con el fin de renunciar a la ciudadanía estadounidense.

Así lo anunció la senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de redes sociales. “Voy saliendo del consulado americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”.

Comentó que, en cambio, la soberanía nacional de México es irrenunciable, “que debemos proteger y defender”. “Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y mi lealtad a México”, declaró.

Agregó que el país es su patria y su lealtad estará siempre con ella, además de que su compromiso y el motivo de su servicio público con Nayarit,

¿Qué dice EU sobre la renuncia a su nacionalidad?

Después de haber sido aprobada la reforma de doble nacionalidad, senadores han compartido su renuncia a otra ciudadanía, ante sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Ricardo Sheffield, senador de Morena, compartió que nació en Los Ángeles, California, pero a los 18 años renunció a la nacionalidad estadounidense.

“No ante el Gobierno mexicano, lo hice ante el propio gobierno de los Estados Unidos, y a los 21 años confirmé mi renuncia.

¿Por qué? Porque creo que al que dos amos sirve, con uno queda mal”, dijo el senador expanista.

Además, la Consejería Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján aseguró que Jasmine Bugarín, coordinadora de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Nayarit, renunció a su nacionalidad estadounidense en 2018.

Para el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, el país del cual se tiene la otra nacionalidad debe aceptar la renuncia.

Requisitos para renunciar a la nacionalidad estadounidense

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien renuncia a su nacionalidad debe cumplir ciertos requisitos y según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un ciudadano estadounidense puede “hacer una renuncia formal a la nacionalidad ante un funcionario diplomático o consular de los Estados Unidos en un estado extranjero, en la forma que prescriba el secretario de Estado”.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, la pérdida de la ciudadanía estadounidense “es un acto serio e irrevocable que merece su consideración cuidadosa”.