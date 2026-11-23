La Iglesia Católica pidió al Gobierno y a las autoridades garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho de libertad de conciencia y de religión, establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A través de su editorial semanal publicada en el portal Desde la Fe, la institución lamentó que a la fecha muchas personas enfrentan burlas y miedo al manifestar sus creencias, tal como sucedió en 1926 con la implementación de la Ley Calles, la cual estableció restricciones a reuniones de culto así como multas y penas a quien las desobedeciera.

“Para un creyente, esa libertad va más allá de acudir a un templo. Incluye poder transmitir la fe a sus hijos, manifestarla en público y participar en la vida del país desde sus convicciones, sin temor a que se le discrimine por lo que cree”, consideró.

Destacan la Carta Pastoral del Episcopado Mexicano

En ese sentido, destacó la Carta Pastoral del Episcopado Mexicano, en la cual se reconoce a mujeres que transmitieron la fe a sus hijos y a las familias que se organizaron para rezar en comunidad hace 100 años. Por lo que exhortó a las personas a defender que cualquier creyente pueda manifestar su fe sin miedo, participar en la vida del país desde sus convicciones y que no se le discrimine.

La Iglesia pidió a los católicos defender la libertad de creencia de todas las personas para garantizar espacios seguros y libertad de expresión a quien desee contar su fe. Señaló que Jesús se identificaba con el hambriento, el forastero, el enfermo y el preso, por lo que reconoció a quienes los visitan y ayudan.

“Al recordar a las familias que hace cien años seguían rezando en sus casas, hoy pensemos en quienes nos enseñaron a rezar en la nuestra”, expresó.

Año juvilar

Además, informó que este 22 de noviembre comenzó el Año Jubilar por el centenario de la resistencia cristera. Hasta el 21 de noviembre de 2027, los creyentes podrán peregrinar a los templos designados para obtener la indulgencia plenaria. En el caso de la Arquidiócesis de México podrán hacerlo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, las tres parroquias de Cristo Rey; los dos templos de la Sagrada Familia, en Roma Norte y Barranca Seca; la Rectoría de Cristo Rey y Santa Beatriz de Silva; y la Rectoría Cristo Rey en Lomas del Capulín.