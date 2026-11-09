Solicita PAN investigar contratos electorales

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, reiteró la exigencia de investigar a fondo las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la información que vincula a empresas proveedoras de materiales electorales con adjudicaciones realizadas en distintos estados del país.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei de la Presidencia del Instituto no debe significar el cierre de las investigaciones, particularmente ante los nuevos elementos relacionados con contrataciones millonarias, posibles conflictos de interés y vínculos entre funcionarios y empresarios.

Entidades involucradas

De acuerdo con investigaciones periodísticas, las empresas señaladas en el caso Taddei obtuvieron contratos por aproximadamente mil 803 millones de pesos en organismos electorales de al menos 17 entidades federativas, lo que ha ampliado los cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y supervisión de los recursos públicos destinados a la organización.

Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, relacionadas con el grupo empresarial de José Alfredo Hernández Casillas, cuyos contratos están vinculadas a parte de las investigaciones y revisiones de las autoridades competentes.

El PAN consideró indispensable esclarecer si existieron adjudicaciones irregulares, simulación de competencia, conflictos de interés o cualquier otra conducta que pudiera constituir una responsabilidad administrativa o penal.