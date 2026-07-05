Solicita papa a Estados Unidos que reciba a inmigrantes

El papa León XIV aprovechó la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos para exhortar a su país natal a “acoger, proteger y asistir a los inmigrantes”, al tiempo que reclamó a Europa una respuesta más humana frente a la crisis migratoria en el Mediterráneo.

El mensaje fue enviado con motivo del 4 de Julio mientras el pontífice visitaba la isla italiana de Lampedusa, principal puerta de entrada de migrantes que cruzan el Mediterráneo desde África y escenario de una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.

Principio

El Papa sostuvo, además, que la defensa de la vida, uno de los principios fundamentales de la doctrina católica, incluye la acogida y protección de quienes abandonan sus países huyendo de guerras, persecuciones o pobreza.

Durante su visita a Lampedusa, donde este año ya desembarcaron más de siete mil migrantes, el pontífice pidió a los líderes europeos adoptar una estrategia de largo plazo que combine asistencia inmediata con políticas de integración y cooperación para mejorar las condiciones en los países de origen.

Visita

La visita evocó la realizada por el papa Francisco en 2013, cuando eligió Lampedusa como el destino de su primer viaje fuera de Roma tras el inicio de su pontificado.

León XIV depositó flores en el cementerio donde descansan migrantes fallecidos durante la travesía y recorrió la “Puerta de Europa”, un monumento dedicado a las víctimas del Mediterráneo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de mil 400 personas han muerto o desaparecido este año intentando cruzar el Mediterráneo, entre ellas 28 niños.