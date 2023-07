En México mueren anualmente poco más de 60 mil animales de compañía víctimas de maltrato. Por ello, la diputada federal del Partido Verde (PVEM), Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, planteó actualizar sanciones en el Código Penal Federal para castigar hasta con 10 años de cárcel a quienes ejercen violencia contra los animales de compañía.

La iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 419 Bis del mencionado código, busca imponer al doble las penas vigentes y quedar de uno a 10 años de prisión y el equivalente de 200 a cuatro mil días de multa. Además, los funcionarios públicos que ejerzan maltrato animal tendrán penas mayores, quedarán inhabilitados para desempeñar cargos o laborar en centros públicos, por un periodo igual al de la prisión impuesta y deben someterse a tratamientos psicológicos por su conducta antisocial.

“Las agresiones no tienen límites, quien ejerce violencia en el manejo de estos organismos sintientes se convierte en un potencial agresor de personas y los legisladores no podemos soslayar que las leyes, códigos y reglamentos no han logrado garantizar el bienestar de estos seres indefensos”, mencionó Domínguez.