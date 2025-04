Solicitan a Claudia enviar nota diplomática a EUA

Los diputados del PAN, Federico Döring y Adrián Martínez Terrazas, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum envíe inmediatamente al gobierno de Estados Unidos una nota diplomática para mostrar la inconformidad del pueblo mexicano a la transmisión en la televisión abierta de spots publicitarios del gobierno norteamericano, en los que se señala que los migrantes son criminales y quien intente entrar ilegalmente a ese país “será eliminado y nunca volverá”.

El diputado Martínez Terrazas, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la transmisión de estos spots son una clara violación al derecho humano a la migración, reconocido por el Derecho Internacional, así como por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, agregó que la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión dispone, en su artículo 2, la prohibición en los servicios públicos de telecomunicación y radiodifusión, de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Por su parte, el diputado Federico Döring dijo que, no obstante esta evidente violación a la legislación mexicana y a los derechos humanos, resulta reprobable que la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse al caso, solamente se haya limitado a señalar que presentará una iniciativa para prohibir que este tipo de anuncios se puedan transmitir.

Lamentan emisión de mensajes

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, lamentó que se emitan mensajes de Estados Unidos que fomentan el odio entre ambos países, y que el gobierno no haya reaccionado con una nota diplomática para reclamar al gobierno de dicho país.

“Veo que el Gobierno Federal no es contundente, no basta con decir que no se está de acuerdo, pues claro que nadie está de acuerdo, si usted pregunta aquí, ninguno está de acuerdo e incluso estamos ofendidos. ¿Dónde está la nota diplomática? Donde se reclame eso por la vía que es el derecho internacional, ¿por qué no se llama al embajador mexicano en Washington, acá? Consultas. ¿Por qué no se manda llamar al responsable de la embajada norteamericana para exigirle una explicación?”, expresó.

Por su parte, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) señaló que los mensajes del gobierno estadounidense son inadmisibles, y apoyó el proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir anuncios que difundan “mensajes discriminatorios”.