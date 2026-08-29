Solicitan a Quiroz entregar celulares de Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) amplió las investigaciones en torno al homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, tendrá que entregar los equipos celulares de la víctima del magnicidio.

La FGE indicó que en seguimiento a la investigación por el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó a Grecia Quiroz, en su calidad de víctima indirecta, sobre los avances de las diligencias realizada.

La FGE notificó el requerimiento para la aportación del o los equipos de telefonía móvil con los que contaba Carlos Manzo, con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos.