Solicitan atender demandas de campesinos

El sector terciario aplaudió la decisión de los productores y transportistas de levantar los bloqueos carreteros; sin embargo, deben de resolverse, mediante el diálogo, las inconformidades que dieron origen a las movilizaciones, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado, el organismo dijo que “la reapertura de las principales rutas del país es una buena noticia para las familias y los negocios formales, al permitir restablecer el abasto, la movilidad y la actividad económica”.

Agregó que “cada día con carreteras abiertas es un día en que los comercios pueden vender y las empresas familiares pueden cumplir con sus compromisos”.

Trabajo coordinado

Destacó que este levantamiento también es resultado del trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del Gobierno Federal.

Por lo que dijo es necesario “encauzar, mediante el diálogo, las inconformidades que dieron origen a estas movilizaciones” para lo que es necesario la instalación de mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras, marco legal y atención al campo, pues permiten atender demandas legítimas sin trasladar el costo a terceros, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares.