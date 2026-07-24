Solicitan auditar calidad de Viviendas del Bienestar

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal transparentar los criterios del programa Viviendas para el Bienestar y si cumplen con los estándares nacionales e internacionales de vivienda adecuada.

Después de lo ocurrido en Veracruz, donde se evidenció después de una tormenta las fallas en la construcción de departamentos entregados en ese programa y de experiencias internacionales como el derrumbe de edificios construidos por el gobierno de Venezuela en el reciente terremoto, se exhortó a auditar la calidad de las Viviendas del Bienestar.

La propuesta busca que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Infonavit informen al Senado sobre los polígonos y predios donde se desarrollan las viviendas, los criterios utilizados para seleccionar los terrenos, así como la institución responsable de su ejecución, supervisión y entrega.