Solicitan explicar 79 mdp supuestamente no declarados

“Que aclare”, se limitó a decidir la presidenta Claudia Sheinbaum al senador de Morena, Adán Augusto López, quien supuestamente no declaró 79 millones de pesos.

“Que aclare, que aclare el senador”, expresó en su conferencia mañanera de este viernes.

Esto también en el marco de la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, y ahora detenido por su relación con el grupo La Barredora.

De acuerdo con la unidad de investigación de N+ Focus, el coordinador de Morena en el senado “en los últimos años recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial”.

“Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos, y en al menos un caso una empresa señalada por el SAT como fantasma”, se informó.

Adán niega que haya omitido declaración

Adán Augusto López aseguró que es falso que no haya declarado la recepción de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, y afirmó que se trata de un “ataque de la derecha conservadora”.