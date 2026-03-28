Solicitan fortalecer ley de feminicidio a Senado

Amnistía Internacional (AI) urgió al Senado de la República a abrir el diálogo con organizaciones civiles y familias de víctimas para fortalecer la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, a fin de garantizar que responda plenamente a los derechos humanos y al acceso a la justicia.

La organización reconoció la presentación del proyecto ante el Senado como un paso relevante hacia la garantía de verdad, justicia y reparación, pero subrayó que su efectividad dependerá de que incorpore las demandas de quienes han enfrentado las fallas del sistema.

Indicó que la iniciativa es resultado de años de lucha de familias, colectivas y organizaciones que han documentado deficiencias en las investigaciones ministeriales, así como obstáculos en los procesos de reparación del daño.

De acuerdo con Amnistía Internacional, estas deudas del Estado han quedado evidenciadas en informes y acciones legales que señalan la falta de debida diligencia, altos niveles de impunidad y barreras estructurales para acceder a la justicia en casos de feminicidio.

En este contexto, Amnistía Internacional insistió en que el Senado debe garantizar un proceso abierto y participativo que permita robustecer la ley, incorporar estándares internacionales y asegurar mecanismos efectivos de prevención, investigación y reparación integral.