Solicitan informe sobre regulación de medicinas

El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) presentó un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud (SSA) un informe sobre el cumplimiento de la regulación y farmacovigilancia de los medicamentos utilizados en las llamadas “Farmacias del Bienestar”.

“Esta revisión debe ser efectiva, sistemática y basada en evidencia, abarcando no solo la Ley General de Salud, sino también el Reglamento de Insumos para la Salud”, señala el documento.

Entre las normas que solicitó revisar, se encuentran: NOM-072-SSA1-2012 sobre etiquetado de medicamentos y medicamentos herbarios; NOM-073-SSA1-2005 sobre estabilidad de medicamentos; NOM-164-SSA1-2015 sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Así como la NOM-177-SSA1-2013 sobre pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable; y la NOM-220-SSA1-2016 sobre instalación y operación de la farmacovigilancia.

De acuerdo con el documento presentado por el legislador priista, los puntos de distribución deben cumplir con la normatividad que garantizar la estabilidad y la farmacovigilancia de medicamentos.

Por ejemplo, la NOM-073-SSA1-2005 tiene la finalidad de proporcionar evidencia documentada de cómo la calidad de un fármaco o medicamento varía con el tiempo bajo la influencia de factores ambientales como la temperatura, humedad o luz, para garantizar que mantengan sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad durante su vida útil.

Y la NOM-220-SSA1-2016 regula la seguridad de los medicamentos y vacunas basándose en la relación beneficio/riesgo.