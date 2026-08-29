Solicitan protección para giras de Imelda Castro

La recién electa coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Imelda Castro Castro informó que por el contexto de la seguridad que se vive en el estado de Sinaloa y por los recorridos que desarrollará en diversos horarios por los municipios, cuenta con un grupo de escoltas para su protección.

La legisladora con licencia explicó que fue a través de los partidos que van en alianza con Morena (Verde Ecologista de México y del Trabajo), que se gestionó su seguridad ante las autoridades federales, las cuales en respuesta le enviaron un grupo de protección.

Castro indicó que los escoltas que le han sido asignados responden a un análisis efectuado por las tres fuerzas políticas que la respaldan en este proceso interno, en relación con las condiciones que se presentan en la entidad.

“Esta protección es porque tengo la responsabilidad de efectuar giras continuas por los veinte municipios del estado, en diferentes horarios del día y de la noche”, señaló la legisladora con licencia en conferencia de prensa.

Posteriormente, en una entrevista con la radio local, Imelda Castro negó que su designación causara fisuras o división en Morena.