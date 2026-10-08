Solicitan que FGR atraiga caso por asesinato de Manzo

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias (independiente), acompañada de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio de Carlos Manzo, acontecido el 1 de noviembre de 2025.

Explicó que la solicitud es pertinente por la conexidad con hechos relacionados con delincuencia organizada, complejidad y trascendencia pública, y la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación.

“A fin de que se realice una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, con perspectiva de derechos humanos y libre de presiones o intereses ajenos a la justicia, que permita esclarecer integralmente los hechos e identificar y sancionar a quienes resulten responsables conforme a derecho”, expresó en conferencia de prensa.

Grecia Quiroz afirmó que detrás del homicidio de Carlos Manzo “hay una línea política que ya no se menciona”. Por lo que hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que intervenga y la FGR atraiga la investigación del asesinato de su esposo.

La diputada independiente y la presidenta Municipal de Uruapan fueron arropadas por la bancada de Movimiento Ciudadano, y el diputado Germán Martínez (PAN), quien afirmó que su grupo parlamentario apoyará el punto de acuerdo presentado.