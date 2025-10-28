Solicitan regresar a sesiones 100 % presenciales

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) solicitó formalmente que todas las sesiones de la Cámara de Diputados vuelvan a ser presenciales.

A través de un oficio, la coordinadora de la bancada naranja, Ivonne Ortega, explicó que el recinto legislativo de San Lázaro lleva cinco años en la semipresencialidad, la cual se implementó para enfrentar la pandemia, misma que terminó hace dos años.

Puntualizó que con el término de la contingencia, millones de mexicanos regresaron a trabajar de manera presencial, algo que no ha ocurrido en la Cámara Baja.

“La bancada naranja desde la legislatura anterior ha impulsado que la Cámara de Diputados retome actividades de manera presencial, pero Morena se ha negado una y otra vez. Hoy presentamos en la Jucopo un oficio para que todas las sesiones y reuniones en San Lázaro vuelvan a ser presenciales, porque representar es estar presentes”, expresó.

El oficio puntualiza que resulta “lamentablemente” que las sesiones semipresenciales se mantengan vigentes sin importar que desde el 9 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaró terminada la pandemia causada por el covid-19.