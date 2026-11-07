Solicitará David Monreal investigar al IEE de Zacatecas

El gobernador David Monreal Ávila anunció que solicitará a la Fiscalía General de Justicia del Estado abrir una investigación en contra del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para determinar si la presunta red de corrupción de proveedores electorales denunciada a nivel federal tuvo presencia en la entidad.

Ayer viernes, a través de un comunicado, Monreal Ávila expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Secretaría Anticorrupción en la búsqueda sobre presuntos esquemas de concentración de contratos en la adquisición de materiales y servicios electorales.

Además, secundó la postura federal de que la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala en organismos electorales es anterior a la actual gestión federal, y de que la información presentada sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como los posibles nexos de carácter político e institucional, corresponden a personajes de administraciones pasadas.

En su pronunciamiento, el gobernador de Zacatecas consideró que, si bien la autonomía de los organismos electorales constituye un principio esencial de la democracia, refirió que “de ninguna manera los exime de cumplir con sus obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas”.

También señaló que, por lo anterior, pedirá a la fiscalía zacatecana y a las autoridades competentes que “revisen los antecedentes y determinen la procedencia de iniciar las investigaciones necesarias sobre posibles irregularidades en las contrataciones y operaciones”.