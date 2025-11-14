Solo 100 tortillerías entraron al acuerdo: líder

A cinco meses de que se anunció el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla entre el Gobierno Federal y un grupo de productores de maíz, harineros, comercializadores y dueños de tortillerías, los firmantes apenas suman 100, reveló el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López.

El problema de ese acuerdo es que “no se adapta a las necesidades de la industria porque no hay condiciones para que este acuerdo sea benéfico”.

En entrevista, el líder de dicha organización de tortillerías dijo que son menos de 100 (negocios) los que participan porque la asociación con la que el Gobierno Federal firmó el acuerdo no tiene representatividad nacional.

Ese centenar es muy poco si se considera que en el país hay entre 115 mil y 120 mil tortillerías, lo que muestra que no hay condiciones para bajar los precios de este alimento básico como lo planteó el Gobierno, expuso López.

Recordó que el precio promedio de la tortilla en el Valle de México es de 22 pesos, pero en el norte del país puede llegar a 32 y en otras regiones del país está entre 24 y 28 pesos el kilo.

López señaló que el otro problema es el precio del maíz, ya que en Estados Unidos se produce grano transgénico, cuyo cultivo es mayor por hectárea en el país del norte, lo que deja fuera de competencia a los campesinos mexicanos quienes, añadió, debieran tener subsidios.