Solo 4 de cada 10 líneas de celular se han vinculado

El avance del registro de datos de los dueños de celulares a sus líneas telefónicas avanza, pero a la fecha solamente se tienen vinculadas 62 millones 582 mil 340 líneas.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer la cifra anterior, con corte a la noche del 22 de junio pasado.

Si se considera que en el país la CRT reconoce que hay 144 millones 585 mil 131 números celulares, la cifra de las líneas que ya se vincularon representa el 43 % del total, es decir cuatro líneas de cada 10.

De acuerdo con la legislación, los usuarios de celulares tienen que registrar su nombre y su CURP a su línea telefónica para que no se le suspenda el servicio a partir del 30 de junio próximo.

El registro se abrió el pasado 9 de enero del 2026 pero la cifra de vinculaciones aún no rebasa el 50 %.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU) el proceso de registro avanza “a un ritmo insuficiente frente a la contabilidad del mercado mexicano que asciende a 158.9 millones al cierre del primer trimestre de 2026”.