Solo 86 cuerpos identificados del Crematorio Plenitud

Hasta este viernes y a casi tres meses del hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han logrado identificar apenas 86 cuerpos.

Se informó que, en seguimiento al compromiso de realizar los análisis técnico-científicos necesarios para lograr la identificación de las personas sin vida localizadas al interior del crematorio de los 86 cuerpos, se ha notificado a 74 familias y se han entregado físicamente 67.

Además, se prevé que en las próximas horas se notificará a las 12 familias restantes de la individualización de su ser querido.

En atención a este mismo caso, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, acumula 53 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que trabaja para dar certeza a las familias del paradero de sus seres queridos, por lo cual continúa de manera ininterrumpida.

En contraste, los colectivos que se formaron tras el hallazgo de las víctimas del crematorio también continúan exigiendo justicia con manifestaciones y demás acciones.