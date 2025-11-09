Solo me cuidan 10; antes eran miles: Claudia

Tras el acoso que sufrió en días pasados mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que cuenta solo con 10 integrantes de la ayudantía que la acompañan, en comparación con gobiernos anteriores en los que el extinto Estado Mayor Presidencial cuidaba a los mandatarios.

Durante la inauguración de la carretera Tepic-Compostela en Xalisco, Nayarit, Sheinbaum Pardo, y previamente en Tepic, se acercó a las personas y recibió peticiones directas, tras haber dicho que no reforzaría su seguridad.

“Antes, los presidentes tenían un Estado Mayor Presidencial, los cuidaban ocho mil soldados de élite; ahora tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros, de la Ayudantía de la Presidencia. Todos los del Estado Mayor regresaron al Ejército para cuidar al pueblo, y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo.

“Nosotros no andamos con parafernalias, nosotros no llegamos al gobierno para servirnos a nosotros, nosotros tenemos un mandato y es servir al pueblo, somos servidores públicos y lo que quiere decir servidor público es servir al pueblo de México”, expresó.

Al destacar la construcción de obras y que “hay una buena relación entre el gobierno y las empresas privadas”, la titular del Ejecutivo federal acusó que antes había mucha corrupción. “Esa es la verdad, y el recurso que era del pueblo se dedicaba para unos cuantos”.

Reconoció a los trabajadores de la construcción mexicanos porque sostienen la economía de Estados Unidos con los y las connacionales: “Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las trabajadoras y trabajadores mexicanos”.

Encabeza entrega de escrituras

En el marco de la próxima discusión de la revocación de mandato que se prevé para 2027, y al retomar sus giras por el país tras las lluvias de hace un mes en distintos estados y tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que solo hay de dos: regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la autollamada cuarta transformación.

Al encabezar la entrega de escrituras en Tepic, Nayarit, Sheinbaum Pardo acusó “enjuagues” de los desarrolladores inmobiliarios con el gobierno, que afectaban a quienes necesitaban vivienda.

“Que se oiga bien y que se oiga fuerte: en México gobierna el pueblo, en México manda el pueblo de México. Y solo hay de dos: o regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la cuarta transformación de la vida pública de México, y el pueblo quiere transformación.

El pueblo quiere gobiernos que sirvan al pueblo, eso es lo que quiere el pueblo de México y en eso estamos empeñados y empeñadas”, declaró.

Al destacar los programas sociales y asegurar que su gobierno reconoce lo que significa justicia en su más amplio sentido, la titular del Ejecutivo federal acusó que en periodos anteriores a la 4T gobernaba una minoría que se favorecía.

Servirle al pueblo

“Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México, somos servidores públicos y eso quiere decir servirle al pueblo, darle al pueblo lo que realmente es el pueblo de México, por eso llegamos al gobierno. Dicho en pocas palabras: somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, agregó.

Afirmó que gracias al principio “por el bien de todos, primero los pobres”, 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza. Reiteró que al gobierno de México no llegó sola, sino “llegamos todas”.