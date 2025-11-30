Somos gobiernos que damos al pueblo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que los gobiernos de la autonombrada cuarta transformación le dan al pueblo, contrario a como sucedía en los gobiernos del periodo neoliberal.

Al encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen, Quintana Roo, Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación está controlada y reiteró que seguirá el aumento al salario mínimo.

“Cuando decimos que somos gobiernos del pueblo, es porque somos gobiernos que damos. Antes de que llegara la transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselos a ellos y a sus amigos, eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción, pero llegó la transformación en 2018 con el presidente López Obrador (...) y dijimos que éramos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, expresó.

Repitió la titular del Ejecutivo federal que quien no está de acuerdo con su gobierno es porque quiere conservar sus privilegios. “¿Quién puede estar en contra de gobiernos honestos, de gobiernos que dan al pueblo, después de aquellos que eran gobiernos que le quitaban al pueblo, los que defienden los privilegios?”.

Inflación controlada y aumento al salario mínimo

“A todo el país le va mejor, como gobernamos con ese principio de ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Fíjense, decían que iba a haber problemas en el país, económicos. No, resulta que la inflación está controlada, vamos a seguir aumentando el salario mínimo porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir”, dijo la mandataria.

También destacó el récord en inversión extranjera directa y la creación de empleos. Ante el retraso de algunos meses, garantizó que las Farmacias del Bienestar comenzarán en diciembre en el Estado de México.

Al rechazar la corrupción, Sheinbaum reiteró que se mantienen los programas de Bienestar que ahora ya están en la Constitución como un derecho.

Celebra 3 millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar

Al rechazar, otra vez, la frase de “calladita te ves más bonita”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó comentarios misóginos y reiteró que “es tiempo de mujeres”, además que insistió en que no la van a debilitar por su género.

Al encabezar la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Sheinbaum Pardo celebró también que este apoyo llega a tres millones de beneficiarias.

“Cuando estuve por aquí en campaña, dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo y hoy es una realidad. En nuestro país, más de 3 millones de mujeres que tienen entre 60 y 64 reciben un apoyo”, destacó la mandataria.

“Nunca más calladitas las mujeres en México. Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres”, expresó al destacar la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la construcción de los Centros Libres de Violencia en cada municipio del país, así como el reconocimiento y recuperación de las mujeres en la historia.

“Son momentos de transformación en nuestro país, hermosos momentos que estamos viviendo. Hay que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de este momento trascendental en la historia de México. Y hay algunos que nos critican y piensan que por ser mujeres nos vamos a debilitar, todo lo contrario, no conocen a las mujeres: Nosotras, mientras más nos dicen, más nos fortalecemos”, declaró.