Somos instala dirigencias en 31 estados

La plataforma ciudadana Somos informó que concluyó la primera etapa de integración de sus dirigencias estatales y municipales, con comités electos en 31 de las 32 entidades del país, mientras que en Chiapas la resolución se emitirá a más tardar el próximo 14 de septiembre.

En un comunicado, señaló que después de obtener formalmente su registro el pasado 1 de julio, el Comité Nacional y la Comisión Electoral Nacional coordinaron con sus personas afiliadas la elección de los comités encargados de conducir sus trabajos en cada entidad y municipio.

Comités

El proceso se realizó mediante asambleas municipales y estatales en las que participaron las planillas registradas conforme a las convocatorias. Cada comité quedó integrado por 13 personas: una Presidencia, una Secretaría General y once secretarías responsables de distintas áreas de trabajo.

Destacó que una de sus reglas establece que quienes ocupen una responsabilidad directiva no podrán ser postulados como candidatos, con el objetivo de separar la conducción de la organización de las aspiraciones electorales personales.

A partir de la convocatoria aprobada por el Consejo Nacional el pasado 26 de marzo, la plataforma celebró asambleas municipales en todas las entidades federativas, con lo que, aseguró, superó la meta organizativa prevista para esta primera etapa.

En Quintana Roo, la elección se realizó el 8 de septiembre y concluyó con la designación de Stefany Quijano como presidenta estatal y Shelina Alonzo como secretaria general.

Chiapas

En Chiapas, una vez acreditado el quorum requerido, se sometió a votación la única planilla registrada; sin embargo, ésta no alcanzó la mayoría necesaria entre los asambleístas.

La resolución sobre la integración del Comité de Chiapas deberá emitirse a más tardar el 14 de septiembre.

La plataforma sostuvo que la asamblea chiapaneca se desarrolló con normalidad, posteriormente, informó, tuvo conocimiento de un altercado ocurrido fuera del recinto entre personas que no formaban parte de la asamblea, hecho que, aseguró, no interrumpió ni afectó el desarrollo de los trabajos.