Somos invencibles pueblo y gobierno: CSP tras marcha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cuando el gobierno y el pueblo están unidos, no hay fuerza que los pueda detener y juntos “somos invencibles”, además de afirmar que no hay divorcio entre pueblo y gobierno.

Esto, un día después de la marcha de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México en donde se registraron hechos violentos.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que la mayoría de los mexicanos rechazan estos intentos, pues afirmó que ambos están construyendo la paz.

“No hay divorcio entre pueblo y gobierno somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles pueblo y gobierno. Es invencible nuestro país”.

Nueva planta de chocolate en Tabasco

Por otra parte, al anunciar la construcción de la planta de producción de Chocolate Bienestar en Villahermosa, Tabasco, la Presidenta dijo que tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos (mdp) y permitirá consolidar a la entidad como la productora del mejor chocolate del mundo.

“Ahora el objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao, que la venta del chocolate de calidad, a través de distintos esquemas y particularmente ayudando con Alimentación para el Bienestar, tenga la posibilidad de tener buenos ingresos para las familias de Tabasco, es decir: buena alimentación, precios justos y bienestar para las familias”.

El anuncio lo realizó en el marco del 14º Festival del Chocolate Tabasco 2025 y puntualizó que esta obra se ubicará en el municipio de Comalcalco, enriqueciendo la Ruta del Chocolate, que el gobierno estatal ha fortalecido con fines turísticos para que las y los visitantes nacionales y extranjeros conozcan el origen y el espíritu del cacao.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que la Planta procesadora de Chocolate Bienestar se construirá en un predio de dos hectáreas que donó el Gobierno de Tabasco. Destacó que en el primer ciclo de acopio de cacao de este 2025 se obtuvieron 149 toneladas, fruto del trabajo de mil 300 productoras y productores, con una inversión de 31.7 mdp y estimó que al final de este nuevo ciclo se van a alcanzar las 400 toneladas con una inversión total de 88 mdp.

Supervisa obras del Hospital General Cárdenas

Como parte de su gira por la entidad, la jefa del Ejecutivo federal supervisó, junto con el gobernador Javier May, los avances en la construcción del Hospital General de Cárdenas, Tabasco - el cual está a cargo de ingenieros militares - y será inaugurado en marzo del próximo año.

“Supervisamos avances del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, cuya conclusión, después de muchos años de abandono, se encuentra a cargo de los ingenieros militares. Estará terminado en marzo de 2026”, informó en sus redes sociales.

Aparte, el gobernador Javier May (Morena), afirmó que la construcción de este hospital traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa.

“En su segundo día por #Tabasco, acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein a recorrer los avances del Hospital General de Cárdenas, compromiso que estamos cumpliendo en conjunto con el @GobiernoMX, que traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa”.