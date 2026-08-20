Somos México tendrá candidaturas ciudadanas

Somos México buscará competir en las elecciones de 2027 con candidaturas ciudadanas, como parte de su apuesta por abrir espacios a perfiles que no necesariamente provengan de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, informó Fernando Belaunzarán, representante del partido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En conferencia de prensa –junto al Comité Ejecutivo de Somos México–, Fernando Belaunzarán sostuvo que la nueva fuerza política pretende convertirse en una opción para los ciudadanos y disputar espacios de representación bajo el argumento de que “actualmente existe una falta de representación plural en los congresos”

Belaunzarán señaló que el partido buscará “patear el tablero” político y reivindicar la pluralidad de la Ciudad de México, al considerar que los resultados electorales de 2024 derivaron en una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México, ya que algunos legisladores cambiaron de partido en su llegada al legislativo, para que la 4T lograra la mayoría.

Acusan actos anticipados de precampaña

Belaunzarán también acusó a Arturo Ávila, a Andrés Manuel López Beltrán y a alcaldes de la 4T de actos anticipados de precampaña, al señalar que estos ocurren incluso antes de que inicien los procesos internos de manera formal para definir candidaturas; por ello, aseguró que su partido impugnará este tipo de actos y cuestionó el papel de las autoridades electorales como árbitros de la contienda.

Fernando Belaunzarán también criticó la defensa pública que, dijo, ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de Andrés Manuel López Beltrán, luego de la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa; cuestionó que gobernadores, legisladores y la propia Presidencia de la República se hayan pronunciado sobre el caso.

“Imagínense defendiendo a Andy. Andy es un ciudadano común, no tiene ningún cargo, le quitan una visa, que es una decisión soberana de otro país, y responde como si fuera un remedo de Juan Escutia, por favor, totalmente excesivo. Pero te dice una cosa: ellos dijeron que iban a acabar con los privilegios. Pues, ¿qué más privilegio que al junior del bienestar, que al ‘mi rey del bienestar’, le den ese tipo de defensa?”, declaró.