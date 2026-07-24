Somos México y Morena se confrontan

Somos México llevó a la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, miembro de su Consejo Consultivo y hoy procesado por contrabando de combustible.

Durante la sesión de este jueves, Marco Baños, exconsejero electoral y hoy representante de Somos México ante el INE, aseguró que Ernesto Ruffo Appel es un preso político, perseguido “en el contexto de las acciones que autoridades de Estados Unidos en contra de funcionarios de Morena”.

En ese sentido, Baños rechazó las acusaciones que se han hecho desde Morena sobre que parte de los recursos de procedencia ilícita que le investigan a Ruffo Appel pudieron tener como fin el financiamiento a Somos México para obtener el registro como partido político.

En respuesta, el representante de Morena, diputado Guillermo Santiago, acusó que la primera bandera que levantó Somos México como defensa ante la autoridad electoral fue el caso Ruffo, a quien calificó como “un delincuente huachicolero”.