Son 20 lesionados accidente en mina

Un incidente vial al interior de la mina Rofomex, operada por Grupo Fertinal, en Baja California Sur dejó a 20 trabajadores lesionados el viernes, confirmó la empresa.

De acuerdo con la información difundida, el accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas y se activaron los protocolos internos de respuesta a emergencia dentro de la unidad minera.

Tras la valoración prehospitalaria, 14 trabajadores fueron clasificados en código verde y seis en código amarillo, por lo que fueron trasladados a la clínica del IMSS No. Uno en La Paz, donde ya reciben atención médica y seguimiento especializado.

La empresa no detalló el incidente; sin embargo, indicó que las familias de los trabajadores involucrados ya fueron notificadas y que mantienen contacto directo con ellas.

También aseguró que descartaron riesgos adicionales y que las actividades en la mina de fosforita continúan esta tarde.

“Se confirma que no existe ningún riesgo derivado de este incidente para el resto del personal, por lo que las actividades en la unidad continúan desarrollándose con normalidad”, expuso en un comunicado.

Agregó que dan seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas y dijo refrendar su compromiso con la seguridad y atención oportuna de sus colaboradores.