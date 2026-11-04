Son legales monederos entregados a diputados

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que los monederos electrónicos marca Broxel que fueron repartidos a sus diputadas y diputados, “son legales”, y forman parte de las prerrogativas que se les dan a todos los grupos parlamentarios.

Luego de que El Universal dio a conocer el reparto de cinco tarjetas precargadas con 10 mil pesos cada una, a los 254 congresistas del partido guinda, el coordinador administrativo, Faruk Miguel Take, reconoció a nombre del grupo parlamentario la entrega de dicho beneficio, pero aseguró que no fueron cinco tarjetas por diputado, sino tres.

Asimismo, sostuvo que las tarjetas forman parte de las prerrogativas ordinarias que reciben los 500 diputados.

“Estos recursos forman parte de las prerrogativas ordinarias que por ley se asignan a los 500 legisladores de los diversos grupos parlamentarios, para la realización de sus tareas complementarias de gestión parlamentaria, administrativa y de representación popular”, dijo.

Agregó que “dichas prerrogativas son legales y se distribuyen de manera igualitaria entre los integrantes de los diversos grupos parlamentarios, los cuales determinan la modalidad de entrega de las mismas”.

En el caso de la fracción parlamentaria de Morena, relató, “se adelantaron 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año de cada legislador y legisladora, a través de monederos electrónicos, para su mayor seguridad y transparencia”.