Son muy mentirosos los del bloque: AMLO

En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante al señalar de mentirosos a los del bloque conservador, esto referente al tema de las afores y la “mentira colectiva” que han promovido a toda costa para intimar a la ciudadanía.

En ese sentido, el mandatario federal volvió a hacer énfasis, una vez más, sobre el propósito que se busca con la reforma en las afores… “nosotros no estamos aquí para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiarlos, así de claro, los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos. No somos iguales”.

En ese contexto, López Obrador explicó que de principio no se pueden robar las afores, porque queda a resguardo del trabajador, es un derecho, no prescribe; ahora bien, el dinero que no se reclama lo debe cuidar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no las Afores, el custodio debe ser el IMSS.

Y continuó… lo que estamos notando es que no quieren entregar al seguro social las pensiones no reclamadas, mientras tanto las están administrando ellos, y así generan ganancias.

En específico, señaló a un conglomerado, que, dentro de sus negocios, está el manejo de afores, que en comparación a los demás que están involucrados en el tema, es el que menos recursos reclamados a devuelto.

Y subrayó “no es nada personal pero tampoco me voy a quedar callado, mientras que un medio a nivel nacional desplaza a sus articulistas contra la propuesta de pensión que se discutirá próximamente”… “no habrá censura, pero lo legal y lo legitimo es el derecho de réplica, para que nos vayamos respetando”, sostuvo.