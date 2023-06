Son ocho los servidores públicos que renunciarán

En el marco de la conferencia de prensa del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que serán ocho los servidores públicos que renunciarán para postularse como candidatos.

A pesar de insistir en el tema, López Obrador fue escaso al responder. Su sonrisa delataba que no quería hablar sobre cuántos más.

Ya muy forzado, comentó que se irán ocho a diversos cargos de elección popular y en todos los casos —apuntó— ya se tienen los sustitutos. Adujo que no había visto los cuestionarios para desembarazarse de la insistencia en las preguntas y solo concedió que ellos mismos escribieron las fechas en que dimitirán a sus cargos para buscar una candidatura.

Posteriormente, el Ejecutivo federal habló de su encuentro con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), expresando lo siguiente:

“Conversamos muy bien y el propósito es hacer la realidad de la democracia, que se establezca una auténtica democracia en el país; que no se simule la democracia como pantalla y tengamos en realidad una oligarquía y que el pueblo no exista. Ahora no. Por eso hablamos del empoderamiento del pueblo”.