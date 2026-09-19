Sonará la alerta sísmica en tu celular este sábado

Este 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo centro de México), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que busca fomentar la cultura de la prevención y medir las capacidades de reacción de la ciudadanía.

Esta simulación tiene el objetivo de mejorar los hábitos de respuesta de la población y poner a prueba la eficiencia de los protocolos de protección y seguridad de unidades internas y brigadas, ante los efectos de algún sismo o desastre natural.

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, este sábado participarán en el ensayo las 32 entidades federativas y se activarán los sistemas de alerta en más de 80 millones de teléfonos celulares.

¿Cómo será la alerta sísmica en los celulares?

Este sistema de alerta en los dispositivos móviles enviará un mensaje escrito acompañado de sonido y vibración a todos los teléfonos, mediante el sistema Cell Broadcast. Según lo explicado por Velázquez Alzúa, México es el tercer país del continente americano en contar con esta tecnología.

El aviso llegará sin la necesidad de saldo, datos móviles o conexión a internet. El mensaje que se enviará es: “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026”.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de probarse distintos sonidos, al final los expertos decidieron utilizar el mismo sonido de un sismo real.