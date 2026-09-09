Sonora reanuda exportación de ganado a EE. UU.

La exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos se reanudó este martes por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, luego de permanecer suspendida por problemas técnicos, mientras autoridades estatales reportaron que Sonora acumula 30 casos de gusano barrenador (GBG).

El reinicio de las operaciones permitirá comenzar a desahogar el ganado que permanecía en espera tras la interrupción registrada desde finales de agosto. Para esta semana se contempla movilizar alrededor de 900 cabezas diarias, cifra que podría modificarse conforme avance la operación de la estación.

La reapertura ocurre en un contexto de vigilancia sanitaria para contener la presencia del gusano barrenador en la entidad, sobre todo en municipios del sur de Sonora.

Juan Manuel González Alvarado, encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que hasta ahora se han detectado 30 casos en Álamos, Quiriego, Yécora y Cajeme.

El funcionario señaló que las autoridades mantienen acciones preventivas en las zonas donde se han localizado los casos, mediante barridos terrestres en las áreas focal y perifocal, con un radio de 40 kilómetros en cada una, además de la dispersión de moscas estériles para contener la reproducción de la plaga.

González Alvarado indicó que actualmente se han liberado alrededor de 30 millones de moscas estériles como parte de la estrategia de control y vigilancia. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa, informó que durante las primeras horas de este martes 8 de septiembre comenzó nuevamente el cruce de ganado hacia el vecino país, luego de concluir los trabajos de adecuación e instalación de un chute hidráulico.

Como parte de la reactivación, las cabezas de ganado que permanecían pendientes de exportación comenzaron a ser movilizadas durante esta jornada, correspondientes al rezago generado por la interrupción de las operaciones.