Sostiene Ariadna Montiel reuniones con militancia

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo una serie de reuniones en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde destacó la unidad del partido en la entidad.

Lo anterior pese a que en su visita solo estuvo acompañada de Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, mientras que la coordinadora municipal de la Defensa de la Cuarta transformación, Andrea Chávez, sostuvo agenda propia y no acudió a reuniones ni asambleas convocadas para este día por la dirigencia nacional.

Montiel afirmó que su visita a Ciudad Juárez obedece a una serie de reuniones con la estructura territorial.

“El compañero Cruz será el responsable de fortalecer todas estas tareas en el estado de Chihuahua como responsable de Morena. También el Partido Verde (PVEM) le ha conferido esta responsabilidad, estamos trabajando en la coalición con los tres partidos”, aseguró Montiel en conferencia de prensa.

Al ser cuestionada sobre una posible “operación cicatriz”, por los desacuerdos internos que existen en el partido a nivel estatal, luego de los nombramientos de coordinadores tanto estatal como municipal, aseguró que los resultados fueron en base a las encuestas, y que existe unidad en el partido.

En ese sentido, aseguró que ahora tanto en Chihuahua como en el resto de los estados, se trabaja en fortalecer la organización de Morena, para el próximo proceso electoral.

“Entendemos que puede haber aprecio por algún compañero, alguna compañera en ese sentido lo entendemos, lo escuchamos y lo respetamos. Pero seguimos el procedimiento que nos marca el estatuto y la propia convocatoria que ha emitido el Comité Nacional y que es la ruta que nos guía”, añadió.

Está en contacto con Andrea Chávez

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que se le invitó a Andrea Chávez a acudir a la agenda de la dirigencia nacional en Ciudad Juárez, sin embargo, les manifestó que tenía agenda propia.

El coordinador estatal de Morena afirmó que está en contacto con Andrea Chávez y que próximamente se podrán empatar agendas y eventos todos en mira al proceso electoral del 2027.

En su visita a Ciudad Juárez, Ariadna Montiel aseguró que no se dejará de lado el tema del narcolaboratorio y la presencia de agentes extranjeros de la CIA en la entidad, pues el gobierno estatal panista promovió la injerencia extranjera.