Sostiene Roberto Velasco llamada con ministra

El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada de teléfono con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, con quien dio seguimiento al Plan de Acción entre ambos países, después de la conversación de hace unas semanas entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro Mark Carney.

“Intercambiaron puntos de vista sobre los resultados alcanzados bajo el Plan de Acción; de la misión comercial mexicana que se encuentra actualmente en ese país para profundizar los vínculos económicos; así como de los últimos detalles que realizan para albergar próximamente la Copa Mundial de Futbol en la región”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La ministra destacó en sus redes que la conversación con el titular de la SRE se centró en el avance del Plan de Acción México-Canadá, así como los preparativos de la Copa FIFA 2026.

“También hemos discutido el fortalecimiento de los lazos económicos, en particular la misión comercial mexicana actualmente en Canadá”, dijo.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria federal resaltó la visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Canadá.

“Con Canadá tenemos el Tratado Comercial de los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. Pero desde que entró el primer ministro Carney al gobierno de Canadá hemos estado fortaleciendo la relación México-Canadá.

“Hay mucho interés de las empresas canadienses en invertir en México y también de empresas mexicanas en invertir en Canadá, y fortalecer el comercio entre ambos países”, dijo.