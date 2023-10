Soy la u´ltima instancia de MC: Dante Delgado

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, reveló que no aspira a reelegirse como senador porque “no puede haber dos aspiraciones simultáneas”, además de que él es la última instancia de ese partido para ser candidato presidencial en el 2024.

“No aspiro a reelegirme, no sé si las circunstancias se vayan a dar, pero no estoy considerando esto. En la convocatoria —para aspirantes a candidatos de MC— dice que no puede haber dos aspiraciones simultáneas”, dijo en entrevista.

“Movimiento Ciudadano va a tener candidatura presidencial y por ninguna circunstancia vamos a permitir que nos detengan, y yo dije que soy la última instancia”, subrayó.

Cuestionado entonces sobre que si no es Samuel García ni Marcelo Ebrard, él sería el candidato, comentó: “No sé, candidato va a tener MC y estoy preparado para hacerlo, y además sería muy bueno, pero hay que dejar a las nuevas generaciones… sería buen presidente, pero no estoy buscando serlo”.

A pregunta expresa si ha tenido acercamientos con Marcelo Ebrard para la posible candidatura presidencial, mencionó que “no estamos en este momento en un ejercicio de acercamiento o de no acercamiento, porque le corresponde a él agotar sus instancias que ha presentado y sería un acto impropio de nuestra parte querer intervenir en decisiones que corresponden a otras personas”.

Indicó que “no estamos invitando a candidaturas en este momento en ese sentido, la convocatoria va a abrir la posibilidad de que quienes deseen participar, puedan hacerlo”.

“No he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a buscar. Están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados por el partido. ¡Vamos a ganar la presidencia!”, dijo Delgado.