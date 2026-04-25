SRE da nueva designación a Rigoberta Menchú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) designó a Rigoberta Menchú Tum como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

El canciller Roberto Velasco se encontró en su oficina con la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz.

La SRE destacó que este nombramiento, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “contribuye a la consolidación de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de México”.

Menchú Tum contribuirá en dicha dependencia con el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.