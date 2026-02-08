SRE hace llamado a viajar de manera responsable

Este domingo se realiza el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó el llamado a viajar “de manera responsable”, también ante una amenaza de redadas a cargo del ICE.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, advirtió que cometer un delito puede ser causa de deportación.

Tanto la Cancillería como el consulado de México en San Francisco pidieron a las personas mexicanas actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

Compartir ubicación

También contactar constantemente a familiares y compartir ubicación; atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia; y no conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

El consulado recalcó que en caso de detención, hay que solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen a la representación de México y pedir una llamada para recibir orientación.