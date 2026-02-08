﻿﻿
SRE hace llamado a viajar de manera responsable

Febrero 08 del 2026
Este domingo se realiza el Super Bowl LX. Cortesía

Este domingo se realiza el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó el llamado a viajar “de manera responsable”, también ante una amenaza de redadas a cargo del ICE.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, advirtió que cometer un delito puede ser causa de deportación.

Tanto la Cancillería como el consulado de México en San Francisco pidieron a las personas mexicanas actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

Compartir ubicación

También contactar constantemente a familiares y compartir ubicación; atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia; y no conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

El consulado recalcó que en caso de detención, hay que solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen a la representación de México y pedir una llamada para recibir orientación.

