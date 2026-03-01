SRE: México sin reportes de connacionales afectados

Ante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra varios puntos en Teherán, capital de Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pide permanecer en lugares seguros como interiores y evitar desplazamientos.

Contacto permanente

Además de atender instrucciones de las autoridades competentes. En esta línea, la secretaría informó que la representación diplomática en países de Medio Oriente se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana.

Informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.

La SRE proporcionó los números de estas Embajadas para apoyo de todos los connacionales: embajada en Irán: +989121224463, embajada en Israel: 054-316-6717, embajada en Jordania: 0778 00 0494, embajada en Qatar: 3363 4450, embajada en Arabia Saudita: +966557539374, embajada en Kuwait: +965 9401 6333, embajada en EAU: 504 54 0273 y embajada en Líbano: 03 044 598.

La cancillería hizo extensiva “la recomendación emitida por las autoridades locales: permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades competentes”.

“Ante los cierres del espacio aéreo e interrupciones de vuelos en toda la región se solicita consultar con la aerolínea correspondiente el estatus de sus vuelos. La Cancillería reitera su recomendación de no viajar a la región”, añadió.