SSA ha aplicado más de 16 millones de vacunas

Derivado del incremento en los casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud (SSA) ha aplicado 16 millones 252 mil vacunas contra dicha enfermedad, del 1º de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026.

“La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva”, invitó la dependencia federal a través de un comunicado.

Hasta el 13 de febrero, en el país se han registrado 24 mil 913 casos probables de sarampión, de los cuales se han confirmado nueve mil 478 contagios.

La Secretaría de Salud (SSA) también ha confirmado 29 defunciones provocadas por sarampión, la mayoría de ellas en Chihuahua (21).

En lo que va del año, Jalisco es la entidad en la que se han registrado el mayor número de contagios, la dependencia reportó mil 765 casos confirmados, hasta el pasado 13 de febrero.

Por lo anterior, la secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, afirmó que está en investigación otra posible muerte por sarampión en la Ciudad de México, aunque indicó que esta aún no se ha dictaminado.

“Hay una muerte en investigación que todavía no se ha dictaminado”, indicó en conferencia de prensa, tras ser cuestionada sobre la segunda muerte a la que se refirió la semana pasada el secretario de Salud federal, David Kershenobich.

En este sentido, dijo que hasta ahora únicamente se ha confirmado un deceso, en un menor de tres meses, quien perdió la vida en diciembre del año pasado.

El pasado 11 de febrero, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer que se habían registrado dos fallecidos por sarampión en la capital del país.

Por otro lado, la secretaria de Salud capitalina precisó que suman 263 casos de sarampión en la CDMX, al corte de este domingo 15 de febrero, de los cuales 37 han sido del Estado de México (Edomex).

Asimismo, indicó que hasta ahora se han registrado 23 hospitalizaciones por esta enfermedad, además de que en el 77 % de los casos confirmados no se tenía antecedente vacunal.