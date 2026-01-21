SSP de Apodaca niega agresiones contra académico de la Ibero Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca, Nuevo León, negó que al catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios, se le hayan violado sus derechos durante su arresto de 36 horas en las celdas municipales.

A través de un comunicado, la corporación también descartó que el académico de la Ibero Puebla haya ingresado con lesiones visibles después de haber sido detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el pasado 31 de diciembre.

“Durante el arresto se le respetaron sus derechos y se le suministraron líquidos y alimentos al igual que a los demás detenidos. Fue puesto en libertad el 2 de enero del 2026 a las 7:26 horas, saliendo del edificio por su propio pie, sin que se le apreciaran signos de confusión o desorientación”, refiere el texto oficial.

Dentro de su testimonio, el también coordinador editorial de la institución jesuita reveló que durante su estancia en la comandancia municipal no recibió alimento ni bebida, situación que fue negada por la Policía de Apodaca.

De igual manera, señaló haber sido golpeado por la Guardia Nacional, cuyas lesiones terminaron en la fractura de tres costillas.

La autoridad municipal aseguró que el día de su liberación, el pasado 2 de enero, se constató que el joven de 42 años salió de las instalaciones en plena consciencia y se dirigió hacia el Aeropuerto de Monterrey.

“La autoridad municipal recibió de la Guardia Nacional al detenido el 31 de diciembre pasado a las 20:00 horas, remitido por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional. Se le aplicó el correspondiente arresto de 36 horas.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, ese mismo día regresó al Aeropuerto, antes de denunciarse su desaparición”, aseguró la autoridad.