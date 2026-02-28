SSPC investiga narconómina de “El Mencho”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las presuntas nóminas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encontradas en una cabaña donde se refugiaba “El Mencho” son objeto de investigación, pero aclaró que hasta el momento no existen políticos señalados en dichas pesquisas.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa, el funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la veracidad y el alcance legal de los documentos asegurados.

“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República. Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas”, señaló.

Al ser cuestionado sobre qué estos documentos incluyen presuntos sobornos a policías estatales, elementos de la Guardia Nacional (GN) u otros funcionarios, García Harfuch subrayó que cualquier indicio será investigado conforme a la ley.

Sucesores de “El Mencho”

Además, indicó que se tienen identificados a cuatro líderes del CJNG que podrían relevar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, tras su abatimiento el pasado domingo en Jalisco.

El CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales y “son dos más probables” quienes podrían relevar a “El Mencho”.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, dijo el titular de la SSPC.

—“¿Actualmente, en cuántas facciones se divide el Cártel de Sinaloa?”, se le preguntó.

—“Las dos más grandes es Chapitos y Mayos, y ya después hay derivaciones; Chapos, Mayos, Chapo-Isidro”, respondió

Así también, el secretario de Seguridad, informó que en Sinaloa se han asegurado cuatro mil 850 armas de fuego desde el 1º de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, lo que equivale más o menos al 20 % del total decomisado en el país; es decir, una de cada cinco armas aseguradas a nivel nacional ha sido localizada en la entidad.

“El Lexus”

En otro tema, Omar García Harfuch detalló el operativo en el que fue detenido Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, integrante del Cártel del Golfo.

El titular de la SSPC indicó que junto a “El Lexus” se detuvieron a ocho personas más, también pertenecientes al grupo criminal.

“El Lexus” es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

Fuga de reos

Y sobre la fuga de 23 internos del penal de Puerto Vallarta, dijo que se originó por un motín al interior del centro penitenciario y no por un ataque armado externo.

El funcionario explicó que el gobierno de Jalisco notificó de manera oportuna a las autoridades federales sobre lo ocurrido.

Tras recibir el aviso, el Gabinete de Seguridad federal se coordinó de inmediato con las autoridades estatales para localizar a los evadidos.

“Ayer, antier, la Secretaría de Marina detuvo a cuatro de los fugados. Y estamos en búsqueda de otros, en apoyo a las autoridades de Jalisco”, indicó.

No hay reportes de extorsión a mineras

En otro tema, Omar García Harfuch, indicó que sigue la búsqueda de los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, además insistió en que no hay reporte de extorsión contra empresas mineras en el estado.

Recientemente, García Harfuch declaró que los mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario de la delincuencia y que no se recibieron denuncias por extorsión.