SSPC: México no ha participado en operación con EE.UU.

Luego que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció los resultados de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional contra el Cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que México no ha participado en ninguna operación en conjunto con Estados Unidos.

Aclaró que, en suelo mexicano, han tenido detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

“(Pero) relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional, y que involucre México, no, no hemos tenido ninguna operación en conjunto”, aseguró.

Este martes, la DEA informó que este operativo dejó 617 detenidos y la incautación de más de 10 toneladas de drogas vinculadas a la organización criminal.

“No habrá impunidad por huachicol fiscal”

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfatizó que no habrá impunidad en el caso de robo de combustible y corrupción relacionada con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

García Harfuch reiteró que “el actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de la institución”.

“Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, 15 personas entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionados con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa.

“La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad”, enfatizó el secretario de Seguridad.

Así también, Omar García Harfuch informó que al día de hoy el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no cuenta con orden de aprensión por presuntos actos de huachicol fiscal.

El secretario indicó que tampoco se cuenta al momento con una orden de aprehensión en contra del exsenador de Morena, Gerardo Novelo.

En otro tema, Harfuch afirmó que en los penales federales sí hay espacio para recibir a personas, además que están en buenas condiciones.

Mencionó que se trabaja en aquellos que tienen sobrepoblación, como algunos del Estado de México.

“En el caso de los de los penales federales hay espacio”, dijo el titular de la SSPC al mencionar que en la Ciudad de México hay 26 mil personas privadas de la libertad, y en su momento llegó haber 40 mil internos.

“Los Ardillos” estarían relacionados con asesinato

Finalmente, el secretario informó que el grupo criminal de “Los Ardillos” pudiera estar relacionado con el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar en Guerrero, ocurrido recientemente.