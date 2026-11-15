Starship de SpaceX regresa de órbita

La nave espacial Starship descendió en picado hasta aterrizar con precisión en las inmediaciones de la torre de lanzamiento Mechazilla de SpaceX, en lo que fue una maniobra sin precedentes.

Es la primera vez que la etapa superior de un cohete regresa a casa desde la órbita para realizar un aterrizaje seguro y en posición vertical, lo que podría allanar el camino para su reutilización.

Enfoque conservador

Antes, los ingenieros de SpaceX advirtieron al público que la compañía podría abortar el intento en cualquier momento si surgían problemas. Los portavoces de la firma enfatizaron repetidamente que los controladores de vuelo adoptarían un enfoque conservador, considerando los riesgos.

Starship tuvo que sobrevolar zonas pobladas de Texas y México para llegar a la torre de lanzamiento. También tuvo que pasar por encima de South Padre Island, un popular destino turístico. Y la torre de lanzamiento, Mechazilla, donde realizó su aterrizaje final, se encuentra a menos de ocho kilómetros de los espectadores más cercanos.