STPS destaca aumento al salario mínimo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que los aumentos al salario mínimo en los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum beneficiaron directamente a 8.5 millones de empleados asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y fortalecen su capacidad de compra.

En un comunicado, hizo hincapié en que este año el salario mínimo general alcanzó 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos diarios.

“La recuperación del salario mínimo también se refleja en lo que las personas trabajadoras pueden comprar con su ingreso. A junio de 2026, el salario mínimo general permitía adquirir 1.93 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria urbana, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzaba 2.7 veces ese valor”, explicó.

Aumento notable

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que desde 2018, el salario mínimo general acumula una recuperación de 154 % de su poder adquisitivo.

“Este avance forma parte de la transformación de la política salarial impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que colocó nuevamente la recuperación del salario mínimo como una prioridad para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras y reducir las desigualdades”.

Apuntó que en 2026 el salario mínimo general aumentó 13 %, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte creció 5 %, en ambos casos por arriba de la inflación del año previo, con lo que se mantiene una política de recuperación sostenida de los ingresos de las personas trabajadoras, en cumplimiento del compromiso presidencial.

“Estos resultados representan un cambio profundo frente al periodo neoliberal. Entre 1992 y 2018 el salario mínimo se mantuvo por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos, lo que limitó durante décadas la capacidad de quienes percibían este ingreso para cubrir las necesidades básicas de sus familias. A partir de 2019 comenzó una nueva etapa de recuperación del salario mínimo y de su poder adquisitivo”, recalcó.

Dicha dependencia, a cargo de Marath Bolaños, puntualizó que la mejora de los ingresos también se ha acompañado de mejores condiciones salariales en el empleo formal, pues en 2026 el salario promedio de las personas trabajadoras afiliadas al IMSS registró un incremento de 34 % en términos reales, de acuerdo con los datos reportados en el Segundo Informe de Gobierno.

Explicó que la recuperación de los ingresos es resultado de una política salarial construida mediante el diálogo y el consenso entre personas trabajadoras, empleadores y el gobierno, por miedo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la propia STPS.