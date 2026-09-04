Su economía colapsará: Trump amenaza a Canadá

Donald Trump lanzó un nuevo y duro ataque contra Canadá y advirtió que su economía terminará “colapsando” si el gobierno del primer ministro, Mark Carney, continúa enfrentándose a Estados Unidos.

“Para los políticos canadienses, como el premier Mark Carney, presentar al presidente Trump como ‘el enemigo’ está muy bien hasta que su economía colapse”, escribió en su red Truth Social.

“En ese momento, sin embargo, la situación resultará desastrosa para sus carreras políticas: peor que cualquier cosa que le haya ocurrido jamás a un político canadiense”, agregó.

El mensaje representa una nueva escalada en el enfrentamiento entre Washington y Ottawa después del fracaso de las negociaciones comerciales destinadas a alcanzar un acuerdo sobre los aranceles.

Trump endureció en los últimos días sus críticas contra Canadá, al que acusa de haberse aprovechado durante años de Estados Unidos en materia comercial.

El mandatario llegó a afirmar esta semana que negociar con Ottawa es “más difícil” que hacerlo con China o Vietnam y aseguró que Canadá “se aprovechó” de su vecino.

La nueva amenaza contra Carney confirma que la relación con uno de los principales socios comerciales y aliados históricos de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, con los aranceles como principal campo de batalla.

Gracias a la IA, enorme cantidad de trabajo

El presidente afirmó que la inteligencia artificial (IA) generará una “enorme cantidad de trabajo” y tendrá un impacto positivo sobre la economía, aunque reconoció que también existen aspectos negativos que, según dijo, podrán ser solucionados.

“Habrá una enorme cantidad de trabajo, un impacto positivo. Hay algunos aspectos negativos, por supuesto, pero serán resueltos”, declaró Trump en una entrevista con GB News.

El mandatario destacó especialmente la expansión de las plantas y centros de datos vinculados con la IA, a los que calificó como “realidades extraordinarias” por su capacidad para generar riqueza y empleo.

“Estamos construyendo plantas y centros de datos que son realidades extraordinarias. Generan una enorme riqueza y muchísimos puestos de trabajo, con salarios que están alcanzando niveles muy altos”, afirmó.

Trump también rechazó las críticas recientes contra los centros de datos y sugirió que parte de la cobertura negativa podría haber sido alentada por China debido a la importancia estratégica de estas instalaciones.