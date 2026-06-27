Subastarán inmuebles por caso Odebrecht

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ganó dos juicios de extinción de dominio por el Caso Odebrecht y el Caso Agronitrogenados, por lo que ambos inmuebles serán subastados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y los recursos serán utilizados para beneficio de comunidades.

“La fiscalía ganó dos juicios de extinción de dominio, uno del caso Odebrecht, otro del caso Agronitrogenados y estos inmuebles se pasan al Indep, el Indep lo subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente. Ya vamos a ir presentando aquí en la mañanera, por lo menos una vez al mes, quizá una vez cada 15 días, cuántos recursos se recuperan y a quién se le otorga”, señaló.

La mandataria indicó que el Indep recibe solicitudes de comunidades para solicitar recursos y satisfacer necesidades culturales y de salud.