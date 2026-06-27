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NacionalNación

Subastarán inmuebles por caso Odebrecht

Junio 27 del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ganó dos juicios de extinción de dominio por el Caso Odebrecht y el Caso Agronitrogenados, por lo que ambos inmuebles serán subastados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y los recursos serán utilizados para beneficio de comunidades.

“La fiscalía ganó dos juicios de extinción de dominio, uno del caso Odebrecht, otro del caso Agronitrogenados y estos inmuebles se pasan al Indep, el Indep lo subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente. Ya vamos a ir presentando aquí en la mañanera, por lo menos una vez al mes, quizá una vez cada 15 días, cuántos recursos se recuperan y a quién se le otorga”, señaló.

La mandataria indicó que el Indep recibe solicitudes de comunidades para solicitar recursos y satisfacer necesidades culturales y de salud.

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